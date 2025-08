Tiroteio deixa três homens mortos em distrito de Arneiroz, no Ceará

Um tiroteio deixou três pessoas mortas na tarde desta segunda-feira, 4, no distrito de Novo Horizonte, no município de Arneiroz , a 385,50 quilômetros de Fortaleza .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia Mais | Adolescente morre durante troca de tiros entre facções em Caucaia

O homem, alvo da ação, foi baleado, mas conseguiu atirar contra os suspeitos. Durante a troca de tiros, ele e outro homem, ainda não identificados formalmente, morreram no local.

Um terceiro homem baleado e foi socorrido para o hospital municipal de Catarina, a 8 quilômetro da região onde o crime aconteceu. Na unidade, ele não resistiu aos ferimentos e também veio a óbito.

Um veículo utilizado no crime ficou no local do crime. No interior do carro, os policiais aprenderam uma arma de fogo e celulares. Uma segunda arma foi apreendida próximo ao local onde as duas primeiras vítimas morreram.