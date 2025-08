Fios viram galhos: soins enfrentam a expansão urbana em Fortaleza

Se a máxima da seleção natural propõe que os mais adaptados sobrevivem, na selva urbana de Fortaleza, os primatas de pequeno porte conhecidos como soins ou saguis (Callithrix jacchus) conseguiram resistir e se ambientar.

No campus do Pici, da Universidade Federal do Ceará (UFC), e no semáforo do cruzamento da avenida Desembargador Moreira com a rua Tomás Acioli, no bairro Dionísio Torres, o deslocamento desses animais entre os fios e postes elétricos vira atração para transeuntes mais atentos. O POVO também fez registro dos animais nos postes da Praça Joaquim Távora.