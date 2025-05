Lojas de plantas em Fortaleza: veja onde comprar mudas e flores

Descubra endereços e contatos de lojas de plantas em Fortaleza com opções de mudas, flores, sementes e acessórios para jardinagem

A popularização do termo “ pais de plantas ” nas redes sociais, especialmente no TikTok, comprova que esse movimento veio para ficar. São vários os vídeos e conteúdos sobre o tema.

Ter plantas em casa é mais do que uma tendência estética: é um hábito conhecido que ganha força. Cuidar de um jardim, mesmo que pequeno, tornou-se uma maneira eficaz de reduzir o estresse, aliviar a ansiedade e criar um ambiente mais acolhedor.

A seguir, conheça os estabelecimentos da cidade com endereços e contatos atualizados.

Endereço: rua São José do Mutirão, 481 – Lagoa Redonda Contato: (85) 99754 5858

Especializada na exótica rosa do deserto, essa loja encanta colecionadores e admiradores da espécie. Oferece também dicas de cultivo e vasos decorativos.

Com uma ampla seleção de mudas e espécies tropicais, o Jardim Terra Vida é indicado tanto para iniciantes quanto para jardineiros experientes.

Com visual moderno e atendimento personalizado, a Bela Planta aposta em espécies para ambientes internos e kits para iniciantes.

Erva Doce Jardins

Ideal para quem procura diversidade. O local oferece plantas ornamentais, ervas, plantas carnívoras, frutíferas, vasos diversos e vários outros produtos para jardim.

Endereço: rua Almeida Prado, 1055 – Cocó

Contato: (85) 99958 7887 / (85) 3264 8018

OKA Casa de Plantas

A OKA é uma excelente opção no Centro de Fortaleza, oferecendo plantas, vasos e sementes, com foco em "resgatar a relação com o verde".

Endereço: rua Rocha Lima, 371 – Centro

Contato: (85) 99653 0094

Folhagens especiais: VEJA plantas que se destacam pelo tamanho ou padronagem das folhas



Cia das Plantas

Com duas unidades, a loja trabalha com grande diversidade de mudas e acessórios, além de flores ornamentais e substratos para jardinagem.

Endereço (Matriz): rua Rafael Tobias, 2194 – José de Alencar

Endereço (Loja 2): Mercado das Flores – Praça Joaquim Távora

Contato: (85) 3234 2911

Jardim Flor do Campo

Foco em atendimento local com ampla variedade de espécies tropicais. Ideal para quem quer iniciar ou expandir um jardim residencial.

Endereço: avenida I, 661 – Prefeito José Walter

Contato: (85) 98534 3819

Quintal das Plantas

A floricultura oferece desde suculentas e cactos até plantas ornamentais de maior porte. Também conta com arranjos decorativos prontos para presente.

Endereço: avenida Lineu Machado, 1264 – Jóquei Clube

Contato: (85) 98400 4863