A rede de cuidado silenciosa que protege os gatos na Praça das Flores

A frase, estampada em uma placa discreta na Praça das Flores, em Fortaleza , vai além das palavras. Entre as flores, bancos e caminhos de pedra, vivem hoje mais de 30 gatos, cuidados por uma rede silenciosa e dedicada de protetores que, mesmo sem vínculo institucional, garantem alimento, abrigo e, acima de tudo, respeito a esses animais abandonados.

Maria Evenir, floricultora da praça há 44 anos, viu o cenário mudar com o tempo, do abandono desenfreado para uma mobilização comunitária.

Mesmo com os avanços locais, o abandono de animais continua sendo crime no Brasil. Segundo o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), a prática pode resultar em até cinco anos de reclusão, multa e proibição da guarda de animais.

“É comum chegar de manhã e escutar um miado novo. A gente já sabe: é mais um filhote deixado à noite ou bem cedo. Infelizmente, ainda ocorre de pessoas abandonarem os animais. Mas aqui o que persiste é o esforço de pessoas com boa vontade, então cuidamos deles”, relata Gleciane de Oliveira, permissionária da praça.

A rotina é organizada. Pela manhã e no fim da tarde, cuidadoras voluntárias alimentam os gatos com ração, muitas vezes financiada por uma “madrinha” dos animais. Quando necessário, elas também providenciam castrações e atendimentos veterinários.

De acordo com a Política Estadual de Proteção Animal do Ceará, maus-tratos são definidos como qualquer ato que comprometa a integridade sanitária, física, psicológica e comportamental do animal.

O que dizem as secretarias sobre o abandono



A Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA), informou que estuda a realização de um levantamento atualizado dos animais em situação de rua em Fortaleza. Sobre os casos de abandono, a pasta destacou que monitora, por meio do cadastro de tutores, os locais mais vulneráveis para os animais.

Além disso, a Secretaria de Proteção Animal (Sepa), mantém o programa Capacita Pet, que capacita voluntários e profissionais para lidar com os desafios da proteção animal, como resgates, reabilitação e suporte a abrigos. O curso oferece conteúdos práticos e teóricos sobre direitos dos animais e políticas públicas de bem-estar animal.