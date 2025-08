Criminosos com uniformes da Polícia Civil matam homem a tiros e deixam outro ferido em Fortaleza

Suspeitos estavam utilizando balaclavas, distintivos e roupas da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na ação criminosa / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Uma dupla de criminosos matou a tiros um homem, de 27 anos, e deixou outro ferido em uma comunidade do bairro Curió, na Grande Messejana, em Fortaleza, na noite de sexta-feira, 1º. Os envolvidos estavam utilizando balaclavas, distintivos e roupas da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na ação criminosa. Vídeo de câmera de segurança mostra os criminosos entrando em uma rua armados e indo em direção a uma das vítimas. O homem morreu no local, atingido por disparos de arma de fogo. No momento do crime, ele usava muletas. Ele tinha amputação parcial em uma das pernas. A vítima possuía antecedentes criminais por posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, violência doméstica e receptação.