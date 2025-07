Homem é morto e decapitado no Vila Velha, em Fortaleza

Repórter do caderno de Cidades

Um homem que ainda não foi identificado formalmente foi encontrado morto e decapitado no início da tarde desta segunda-feira, 28, no bairro Vila Velha, em Fortaleza.



Imagens feitas do local do achado do cadáver mostram que a área é predominantemente de matagal e que é utilizada para descarte de lixo.