Iguatu: criança é atingida na cabeça com bala de chumbinho em parque de diversões

De acordo com a ela, o filho estava junto com ela e sua irmã, ao lado da barraca de tiro ao alvo. A criança tomava água quando foi atingida pela bala de chumbinho.

Outros dois homens estavam manuseando a espingarda e atirando, ao lado do pai da vítima, mas não foi possível confirmar de onde partiu o tiro. “Por isso que a gente não sabe como foi, porque como ele não estava diretamente no brinquedo, a gente não sabe como foi que aconteceu”.

Na hora do acidente, Ilana Andrade conta que o marido não estava manuseando a arma, mas esperando o funcionário do brinquedo contar o chumbinho para colocar na lata.

A família informou que não registrou o Boletim de Ocorrência sobre o caso. O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) para apurar as circunstâncias do acidente e a matéria será atualizada quando houver retorno.

“A gente já era acostumado a brincar de tiro, aí a gente foi, só que não estava exatamente em frente à barraca, a gente estava do lado. E, no caso, o Adilson também já tinha o costume de acompanhar o pai”, explica.

Com a chegada do pai de Ilana, a criança foi socorrida imediatamente pelos próprios familiares e encaminhado a unidade de saúde.

“Ele disse que não precisa de cirurgia, porque foi superficial. Apesar do chumbinho estar lá, ele disse que ele pode conviver normalmente. Mas, se daqui a dois ou três meses incomodar e doer, aí que a gente procurasse o hospital para que seja visto a possibilidade da retirada”.

Ilana conta ainda que o filho permaneceu consciente todo o tempo após o acidente e segue em casa, sob cuidados da família. “Tem que acontecer para a gente ver que, apesar que não estava diretamente na barraca, mas mesmo assim pegou e é um perigo, porque é um chumbinho. Foi um milagre de Deus, como o médico mesmo disse, foi um milagre não ter atravessado o crânio”, alerta.

Empresa disse que local foi interditado para apuração do caso

Em nota, o Rotary Club Iguatu, que cedeu o espaço à empresa responsável pela administração do parque, informou que determinou a interdição imediata da área onde era realizada a atividade de tiro ao alvo com chumbinho.

A empresa afirmou que foi solicitado uma nova vistoria do Corpo de Bombeiros para reavaliar todas as instalações e notificamos a Polícia Civil e a Polícia Militar, que já estão tomando as providências cabíveis.

"As circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas, e todas as medidas necessárias serão adotadas para que episódios como este não se repitam", disse nota da empresa. Ela também esclareceu que entrou em contato com a família, que confirmaram que o menino está bem.

"Manteremos acompanhamento próximo e continuaremos à disposição para colaborar com tudo o que for necessário", pontou.