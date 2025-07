Menina de 7 anos foi morta em meio a guerra entre facções na Barra do Ceará

Após ser atingida por tiros, Débora Lima de Sousa Martins, de sete anos, chegou a ser socorrida à UPA e ao IJF, mas não resistiu / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A ação criminosa que resultou na morte de Débora Lima de Sousa Martins, de sete anos, tinha como alvo o pai dela. É o que mostra o Auto de Prisão em Flagrante (APF) de Lucas Vitor de Lima, o “Gago”, de 26 anos, preso suspeito de ser o autor dos disparos que mataram a menina. O crime ocorreu na noite da última quinta-feira, 24, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Pai e filha estavam na rua Jangadeiro quando foram atingidos pelos disparos. Ambos foram socorridos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cristo Redentor e, posteriormente, ao Instituto Dr. José Frota (IJF), mas a criança não resistiu e morreu.

“No caso em análise, é evidente a periculosidade do flagranteado, evidenciada tanto pela gravidade dos crimes imputados quanto pela conduta extremamente violenta do agente”, afirmou na decisão o juiz Henrique Lacerda de Vasconcelos. “Além disso, verifica-se que a forma de execução e motivação dos delitos (emprego de arma de fogo) e o possível grau de envolvimento do acusado com outros membros da facção criminosa demonstram efetivo risco ao meio social, a justificar a custódia para a garantia da ordem pública”. Lucas foi preso nesse sábado, 26, no bairro Jangurussu, em ação realizada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) com o apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da equipe do Departamento de Polícia da Capital (DPC).