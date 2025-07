MP aciona Justiça para que Prefeitura de Fortaleza reforme Mercado do Carlito Pamplona

Ministério Público pede que a Justiça estipule prazo de 90 dias para a gestão municipal apresentar um projeto executivo com cronograma físico-financeiro para executar reforma

O Ministério Público do Ceará (MPCE) acionou a Justiça nesta sexta-feira, 25, para obrigar a Prefeitura de Fortaleza a realizar a reforma completa do Mercado Público Municipal do bairro Carlito Pamplona, na Capital, em até dois anos.

