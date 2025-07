Mais de 80 cães e gatos são adotados no Sana

Com o marco de 88 cachorros e gatos adotados, a 8ª edição da feira Geek Patas atingiu maior número de adoções já feitas no Sana

Mais de 80 cães e gatos foram adotados na 8ª feira Geek Patas do Sana — evento geek realizado em Fortaleza, nos dias 18, 19 e 20 deste mês. Além do maior número de adoções já alcançado no Sana, mais 700 kg de ração foram arrecadados para organizações não governamentais (ONGs) de proteção animal.

No total, 88 cães e gatos foram adotados na feira de adoção, que se consolidou como a maior campanha de adoção do Ceará e uma das maiores do país, segundo a organização do projeto Geek Patas, idealizado pelo Instituto Bichomania.