Suspeitos por mortes na Rosalina são réus pela Chacina do Forró do Gago

Seis armas de fogo foram apreendidas pela Polícia Militar durante as diligências realizadas em decorrência do tiroteio que deixou três mortos na comunidade da Rosalina nesta segunda-feira, 10 / Crédito: Divulgação/SSPDS

Dois dos homens presos em flagrante suspeitos de envolvimento em três mortes ocorridas na manhã desta segunda-feira, 10, na comunidade da Rosalina (localizada no bairro Parque Dois Irmãos, em Fortaleza) são acusados de envolvimento na Chacina do Forró do Gago, que, em 2018 deixou 14 mortos no bairro Cajazeiras. O POVO apurou que os nomes deles são: Joel Anastacio de Freitas, conhecido como Gaspar, de 25 anos; e Francisco Kelson Ferreira do Nascimento, conhecido como Susto, de 29 anos.



Uma fonte ligada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou ao O POVO que os dois homens são integrantes da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), que atuava na Rosalina até 2020.

Os criminosos da região, no entanto, passaram a integrar a facção Comando Vermelho (CV) expulsar do local pessoas que decidiram permanecer na GDE. Joel e Francisco Kelson estavam presos no período e, após serem soltos, decidiram ir, nesta segunda, até a comunidade atacar integrantes do CV. Conforme a fonte ouvida por O POVO, os dois conheciam bem a área e, por isso, tiveram facilidade em efetuar o ataque. O POVO também apurou que eles estavam acompanhados de outros homens e se depararam com faccionados locais, momento em que teve início um confronto. Dois homens, ainda não identificados, foram mortos e Kaleb, uma criança de 11 anos, foi atingido por uma bala perdida, tendo morrido também. Outras duas pessoas ainda ficaram feridas, incluindo o pai de Kaleb.



Os dois ainda aguardam o julgamento pela Chacina do Forró do Gago. Ainda não há data para que a dupla seja submetida ao Júri Popular, já que eles e outros réus no processo recorreram da sentença de pronúncia em tribunais superiores.

No próximo dia 13 de março, porém, está marcado o primeiro julgamento de um acusado pela matança, identificado como Ednardo dos Santos Lima, o “Aço”.

Relembre a Chacina do Forró do Gago

Conforme a investigação da Polícia Civil, a Chacina do Forró do Gago foi praticada por integrantes da GDE, que escolheram atacar o estabelecimento onde o crime aconteceu porque lá eram promovidas festas em alusão ao CV.