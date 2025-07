Tiroteio entre PMs e criminosos deixa um morto na Barra do Ceará

Repórter do caderno de Cidades

Nas primeiras horas deste sábado, 19, um adolescente morreu em intervenção policial registrada na comunidade da Colônia, localizada no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Conforme a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), ele fazia parte de um trio que teria efetuado disparos contra agentes de segurança.

Os três estavam trafegando em um carro e teriam como intuito realizar um ataque criminoso contra faccionados rivais da região. Conforme a PMCE, após denúncia de disparos de arma de fogo, equipes do 20º Batalhão identificaram um veículo suspeito, que tentou fugir ao notar a presença policial.