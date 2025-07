Colisão entre carro e carreta deixa um morto e interdita BR-116 em Jaguaribe

Acidente na BR-116 provocou morte de motorista / Crédito: Reprodução/ VCrepórter

Um acidente envolvendo uma carreta e um Fiat Uno resultou na morte de uma pessoa na madrugada deste domingo, 20 de julho, no Km 298,5 da BR-116, em Jaguaribe, município distante cerca de 312 quilômetros de Fortaleza. A colisão, registrada por volta das 3h45 da madrugada, provocou a interdição total da rodovia, afetando o tráfego nos dois sentidos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do Fiat Uno morreu no local. Não há, até o momento, informações sobre o estado de saúde do motorista da carreta. O veículo de carga ficou atravessado na pista, impedindo a passagem de veículos.

Equipes da PRF e da Perícia Forense foram acionadas para realizar os levantamentos iniciais e viabilizar a remoção dos veículos. Trabalhos na rodovia serão retomados às 14h com previsão de término no mesmo dia, segundo empresa responsável. A PRF informou que as causas da colisão ainda são desconhecidas e que o foco, neste momento, é desobstruir a via e garantir a segurança no local. Desvios recomendados

Para minimizar os transtornos no tráfego, a PRF recomenda os seguintes desvios: Sentido Interior: os motoristas devem deixar a BR-116 por Jaguaribara, seguir pela CE-176 até Jaguaretama e retornar à rodovia federal em Jaguaribe.