Prefeitura lança plano de distribuição da Guarda Municipal nas 12 regionais

O lançamento do Pacto pela Segurança Cidadã será realizado nesta segunda-feira, 19, e prevê a distribuição de agentes da Guarda Municipal, visando prevenir a violência nas áreas de Fortaleza

Pelotões da Guarda Municipal serão distribuídos pelas 12 regionais de Fortaleza. A ação faz parte do lançamento do Pacto pela Segurança Cidadã e será realizada na segunda-feira, 19 de julho, às 16h30min, no Polo de Lazer da Parangaba, próximo ao terminal da Lagoa.



