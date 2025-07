Homem morre durante confronto policial em Fortaleza; cinco suspeitos são capturados

Um homem morreu a tiros durante confronto policial no bairro Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza , nessa quarta-feira, 16. A ocorrência aconteceu após agentes do Comando Tático Motorizado (Cotam), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), serem acionados para movimentação de criminosos na região.

Na operação, os policiais conseguiram capturar cinco suspeitos de envolvimento com organização criminosa no bairro. As capturas aconteceram dentro de uma residência. No local, cinco envolvidos, entre eles quatro adolescentes, foram capturados.

Os suspeitos admitiram a posse de uma pistola 9 mm, três carregadores calibres .9 mm e .38, além de munições diversas.

Eles e o armamento foram apresentados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foram lavrados autos de ato infracional pelos crimes de associação criminosa, porte ilegal de armas, corrupção de menores e tentativa de homicídio.