Em meio a disputa entre facções, Quintino Cunha registra 12 homicídios em 5 meses

ASSASSINATO no bairro Quintino Cunha Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem, ainda não identificado formalmente, foi morto a tiros na noite do dia 7 de outubro, na comunidade do Sossego, localizada no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza. Foi o mais recente caso de assassinato registrado no bairro, que se tornou um dos mais violentos da Capital em 2024.

Levantamento do O POVO aponta que, de maio a outubro, pelo menos 12 homicídios foram registrados no Quintino Cunha. Por trás dessa violência, está a disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os homens apontados como chefes das duas facções no bairro foram presos pela Polícia Civil. Inquéritos policiais aos quais O POVO teve acesso mostram que o conflito teve início quando criminosos que, até então, integravam o PCC anunciaram, por meio de vídeos nas redes sociais, que deixariam a facção para ingressar no CV.

A morte de Francisco Joacy, que também era conhecido como Queixão, foi a primeira a ser apontada pela Polícia Civil como resultado da cisão. Conforme apuração do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima integrava o PCC e, ao lado de comparsas da facção, a mando de Lindolfo, foi até o local do crime para uma espécie de reunião.

O objetivo era fazer com que os comandados de Laudênio desistissem de "rasgar a camisa" e permanecessem no PCC. Entretanto, o encontro, conforme a 6ª DHPP, era uma armadilha: Laudênio já havia decidido matar Quexão. Uma testemunha disse ter visto um grupo de cerca de dez pessoas armadas, que surgiram da rua Edna Neves, momento em que começaram os disparos. Além de Queixão, outras três pessoas foram baleadas, mas sobreviveram.

Após a morte de Queixão, o PCC decidiu vingar-se. Em 4 de junho, um homem que teria participado do homicídio, Francisco Jefferson de Lima, o “Poeta”, foi morto a tiros. A mais violenta dessas ocorrências viria a ocorrer no dia 14 de julho, quando duas pessoas foram mortas e outras duas ficaram feridas.



O crime foi atribuído pela Polícia Civil ao PCC. As vítimas seriam familiares e aliados de Laudênio. O CV, por sua vez, está por trás de cinco homicídios entre maio e setembro, conforme relatório elaborado pela 6ª DHPP em 11 de setembro.

Em 26 de julho, Laudênio foi preso. A esposa dele, Francisca Nádia Ribeiro Ferreira, de 29 anos, também foi presa, em 13 de setembro, suspeita de ter assumido o lugar do marido após ele ser preso e, com isso, ordenado assassinatos na região.

Lindolfo, por sua vez, foi preso em 20 de setembro. Ambos os suspeitos negaram integrar as facções. Em depoimento, Lindolfo afirmou não saber por que é apontado como chefe do PCC na região. Ele chegou a negar saber se Laudênio e Francisca Nádia são integrantes do CV.



Já Francisca Nádia disse que partia de Lindolfo as acusações inverídicas de que ela e o companheiro eram lideranças do CV. A mulher disse que Lindolfo ameaçava o casal, motivo pelo qual os dois deixaram a comunidade. Apesar disso, pessoas capturadas suspeitas de serem faccionadas confirmaram em depoimento o papel de liderança de Lindolfo, Laudênio e Francisca Nádia.

Confira a linha do tempo dos homicídios ocorridos no Quintino Cunha em 2024

6 de maio — Francisco Joacy Lima de Oliveira, de 32 anos A primeira morte dessa sequência vitimou um homem apontado como integrante do PCC. Três pessoas foram denunciadas pela morte de Queixão, que é como a vítima era conhecida. Laudênio foi apontado como mandante; enquanto Francisco Jeferson de Lima, o “Poeta”, e Francisco Aglailton Nogueira Sales, o “Agla”, foram apontados como os executores. O homicídio ocorreu por volta das 19h15min na rua Pio Saraiva.



4 de junho — Francisco Jefferson de Lima, de 28 anos Poeta, como a vítima era conhecida, havia participado, conforme o DHPP, da execução de Queixão. Por isso, em vingança, o PCC teria ordenado a morte dele. As investigações, porém, continuam para identificar os envolvidos na execução.

13 de julho — Leandro da Silva Rodrigues, de 30 anos