Ceará: homicídios caem 16,6% no 1º semestre de 2025 em relação a 2024

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 14, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Em comunicado de imprensa, a SSPDS destacou que todas as quatro regiões nas quais a pasta divide o Estado apresentaram redução no número de homicídios no primeiro semestre.

O Ceará registrou 1.429 assassinatos no primeiro semestre deste ano, o que corresponde a uma média de 7,93 crimes por dia . É uma redução de 16,6% na comparação com o primeiro semestre de 2024, quando ocorreram 1.714 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) — que são a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte .

Já nos municípios do Interior Norte, a queda foi de 15,7%. No primeiro semestre do ano passado, houve 433 registros de CVLIs, mas, neste ano, foram 365. E no Interior Sul, a redução foi de 23,3%: 352 assassinatos entre janeiro a junho de 2024 e 270 de janeiro a junho de 2025.

“Destaco também a preocupação do governador Elmano de Freitas, que sempre está disponível para escutar e atender as demandas da Segurança Pública do Ceará com concursos, compras de equipamentos e com o Misp (sistema de Metas Integradas de Segurança Pública), por exemplo”, declarou.

Homicídios em junho



Ao divulgar os dados de CVLIs do primeiro semestre de 2025, a SSPDS também publicou os dados consolidados referentes a junho passado. Ao todo, 231 assassinatos ocorreram no Estado no último mês, redução de 10,8% em relação às 259 mortes de junho de 2024.



Fortaleza teve 54 CVLIs em junho, o que foi o melhor resultado em um mês na Capital desde junho de 2023. Em relação a junho de 2024, a queda no número de assassinatos foi de 11,5%, já que, naquele mês, foram 61 óbitos.