Faleceu Josefa Bernadete Gregório Paixão, mãe de Dom Gregório Paixão

Faleceu nessa segunda-feira, 14, Josefa Bernadete Gregório Paixão, mãe do arcebispo dom Gregório Paixão. Ela residia em Aracaju, capital do estado de Sergipe, e sofria da Doença de Alzheimer (DA). A idade de Josefa não foi confirmada pela Arquidiocese.

"Neste momento de dor e esperança cristã, toda a Igreja Particular de Fortaleza se une em oração ao seu Pastor, elevando a Deus súplicas pela alma da Sra. Bernadete, mulher de fé, que soube transmitir valores cristãos à sua família, especialmente ao seu filho, hoje sucessor dos Apóstolos", publicou a Arquidiocese de Fortaleza (ARQFOR) em comunicado aos fiéis.

A Arquidiocese de Fortaleza confirmou ao O POVO que dom Gregório já se encontra em Aracaju. "[Ele] estava em viagem para pregar na novena de Recife. Hoje, com a notícia, já se dirigiu para Aracaju".

Rogamos a todos os fiéis da Arquidiocese que se unam em preces e sufrágios, especialmente nas celebrações eucarísticas, em intenção da alma da Sra. Bernadete e pelo consolo de sua família”, finalizou o comunicado.

Compromissos de dom Gregório Paixão estão suspensos até 20 de julho

Em virtude do falecimento da mãe do arcebispo, os compromissos do mesmo estão suspensos até o dia 20 de julho.

“Neste tempo de luto e recolhimento, unimo-nos em oração ao nosso Pastor, expressando solidariedade e comunhão com ele e seus familiares. A perda de uma mãe é um momento profundamente sensível na vida de qualquer pessoa, e a Igreja, como família, se faz próxima e orante.