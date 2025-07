Washington Soares ganha novo cruzamento; retorno do viaduto será desativado

Quem trafega pela avenida Washington Soares (CE-040) percebeu que a via pública ganhou uma nova configuração com a sinalização instalada entre as ruas Joaquim Frota e Joaquim de Figueiredo Filho. O semáforo está no local desde o dia 5 de julho e tem como objetivo aliviar o fluxo das ruas e facilitar o acesso aos bairros Cambeba e Lagoa Sapiranga.

O POVO foi até o local nesta segunda-feira, 14, para observar a movimentação de carros, motos e pedestres. Mesmo com a proximidade do horário de pico, o tráfego de carros era tranquilo e a espera pela abertura do sinal verde não é tão longa.