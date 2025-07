Investigador da Polícia Civil morre enquanto treinava em academia em Fortaleza

Um Policial Civil do Ceará morreu, na manhã deste sábado, 12, enquanto treinava em uma academia localizada no bairro Maraponga, em Fortaleza . A causa da morte ainda não foi oficialmente confirmada.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) emitiu uma nota de pesar sobre a perda do agente. “Aos familiares e amigos nossos sinceros sentimentos e que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, dê forças a todos neste momento de luto”, disse.

O Sindicato dos Policiais Civis do Ceará (Sinpol) manifestou, também em nota, solidariedade aos familiares e amigos do agente. “Que sua memória siga viva no coração de todos que com ele conviveram. Descanse em paz, guerreiro”, comentou.

O POVO procurou à Polícia Civil do Ceará (PC-CE) para saber a razão do falecimento do policial, além da Polícia Militar do Ceará (PMCE) questionando se o agente chegou a ser socorrido. A matéria será atualizada quando as corporações responderem.