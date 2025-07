Terminais rodoviários de Fortaleza preveem mais de 100 mil passageiros nas férias de julho

Sobral, Juazeiro do Norte e Natal estão entre os destinos mais procurados; viagens extras e orientações para quem viaja com crianças estão entre os preparativos

De acordo com a previsão, o pico da movimentação deve ocorrer entre a segunda e a terceira semana de julho, com aumento de 50% e 30%, respectivamente, no número de embarques. Na segunda semana (11 a 17 de julho), o domingo, 13, deverá registrar o maior volume de passageiros, com cerca de nove mil pessoas embarcando. Já na terceira semana (18 a 24 de julho), o dia de maior movimentação será sexta-feira, 18, com aproximadamente 8.500 passageiros.

Com o início do período de férias, os terminais rodoviários de Fortaleza — Engenheiro João Tomé, Antônio Bezerra e Messejana — se preparam para receber um aumento significativo no fluxo de passageiros . A expectativa é de que cerca de 100 mil pessoas embarquem em viagens intermunicipais e interestaduais ao longo do mês de julho, segundo dados da Socicam, empresa responsável pela administração dos terminais.

Entre os destinos mais procurados dentro do Ceará estão Sobral, Juazeiro do Norte, Crato, Iguatu, Itapipoca e Canindé. Já no cenário interestadual, os passageiros buscam principalmente Natal (RN), Teresina (PI), Recife (PE), João Pessoa (PB) e Parnaíba (PI).

Orientações para passageiros

Newton Fialho, gerente da Socicam, alerta para cuidados essenciais, especialmente no caso de viagens com menores de idade. “É crucial ter a documentação adequada à mão. Para menores desacompanhados, é necessário providenciar uma autorização especial, que pode ser acessada no site do terminal. O formulário deve ser preenchido, registrado em cartório e apresentado no momento do embarque”, orienta.

A Socicam também recomenda aos passageiros:

- Comprar as passagens com antecedência, nos guichês, sites das empresas ou plataformas online;

- Chegar ao terminal com pelo menos 1 hora de antecedência;

- Conferir a documentação necessária, principalmente para crianças;

- Identificar todas as bagagens com nome, telefone e endereço;

- Dirigir-se ao embarque 30 minutos antes da partida.