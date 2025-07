Avenida Bezerra de Menezes passa por modificações na sinalização

A medida, desenvolvida pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), começou a ser implantada nessa terça-feira, 8, no sentido Centro - Caucaia.

Um vendedor ambulante do local, que não quis se identificar, conta que na região costuma ter acidentes.

A ação compreende o trecho entre a rua Padre Ibiapina e avenida Humberto Monte. A iniciativa visa garantir maior segurança no deslocamento dos usuários. Até o momento, foram colocados 18 novos tachões no local.

De acordo com ele, ainda não aconteceram acidentes com os novos tachões.

“Às vezes, na madrugada, o pessoal vem bêbado sobe as pedras [blocos de concreto] e sai rasgando com o carro. Já teve carro que estourou os quatro pneus”.

“Ele desviou a atenção para olhar no celular, subiu no gelo baiano e papocou o motor, [foi] se arrastando até lá”, relata.

Segundo a pasta, os blocos de concreto antigo serão substituídos por tachões maiores e mais resistentes. Com a construção anterior, muitos motoristas batiam e acabavam afastando o bloco, causando riscos de acidentes.

Em nota, a AMC informou que a ação não está relacionada com o estreitamento das faixas de ônibus, que foi mencionado pelo prefeito Evandro Leitão (PT) em outubro à rádio O POVO CBN .

O POVO fez uma visita in loco e contabilizou 18 novos tachões Crédito: Samuel Setubal

“Como parte do projeto, a pintura da via também receberá melhorias. Serão contemplados cerca de 64 mil veículos que trafegam diariamente pela avenida, importante corredor que liga a capital à região metropolitana”, afirmou a pasta em nota.

Para evitar maiores impactos, as obras de mudança serão realizadas prioritariamente no período noturno e contarão com a atuação de agentes de trânsito.

A presença dos profissionais tem o intuito de disciplinar a circulação de veículos no local.

Linhas de ônibus que passam pelo local

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) enviou ao O POVO uma lista com as linhas de ônibus que passam diariamente pelo local. Confira abaixo:

0026 | Antônio Bezerra/BRT/Messejana



0028 | Antônio Bezerra/BRT/Papicu



0060 | Parquelândia/Parangaba



0071 | Antônio Bezerra/BRT/Mucuripe



0076 | Cj Ceará/Aldeota/Papicu



0079 | Antônio Bezerra/BRT/Náutico



0086 | Bezerra de Menezes/Santos Dumont



0088 | Antônio Bezerra/Albert Sabin



0200 | Antônio Bezerra/BRT/Centro



0222 | Antônio Bezerra/BRT/Av. Antônio Sales/Papicu



0244 | Antônio Bezerra/Montese/Parangaba



0713 | Riomar Papicu/João XIII



0755 | Curió/Riomar Kennedy



0757 | Vila Velha/Centro



0855 | Bezerra de Menezes/Washington Soares

A revitalização não deve afetar as linhas de transporte urbano.