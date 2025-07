Morre jornalista José Gervásio de Paula Lima, aos 82 anos

Gervásio iniciou a trajetória no Jornalismo em 1950, atuou no jornal O POVO e outros veículos de comunicação do Brasil

Gervásio iniciou a trajetória no Jornalismo em 1950, como aprendiz de revisor do jornal O Estado.

Morreu nesta quinta-feira, 10, o jornalista José Gervásio de Paula Lima, aos 82 anos. Velório será realizado na sede do Sindicato dos Jornalistas do Ceará (Sindjorce), no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza .

Passou por diferentes veículos de comunicação, como O POVO, Diário do Povo, Gazeta de Notícias, Tribuna do Ceará e Diário do Nordeste. Também atuou como correspondente de veículos de outros estados, como os jornais Em Tempo (SP), Tribuna da Imprensa, Opinião (RJ) e Jornal do País, além de colaborar com o Jornal do Brasil, Correio do Povo (Porto Alegre) e Correio Braziliense.

Gervásio foi o primeiro editor do jornal alternativo Mutirão, que circulou entre 1977 e 1982, "sendo um importante porta-voz dos movimentos sociais e um instrumento de resistência à ditadura militar".

Conforme relatório da Comissão da Verdade do Ceará, destaca o Sindjorce, Gervásio foi detido no dia 15 de abril de 1974, em Fortaleza, no lugar de outro militante político, José de Paula.