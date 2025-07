Serviços de assistência social, Caps e postos de saúde de Fortaleza receberão reformas, diz prefeito

O prefeito Evandro Leitão (PT) anunciou nesta quarta-feira, 9, que um pacote de investimentos será lançado ainda em julho para reformar os prédios onde funcionam serviços de assistência social, como os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), e equipamentos de saúde, como os Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

O anúncio foi realizado em coletiva de imprensa do lançamento do Plano de Retomada da Autonomia das Regionais, no Paço Municipal.