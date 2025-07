Fortaleza: manifestantes protestam em supermercado após denúncia de transfobia

Manifestantes exigiram retratação do supermercado após relato de transfobia; vítima afirma não ter sido contatada pela empresa / Crédito: Divulgação/Calebe Rodrigues

Manifestantes realizaram neste sábado, 5, protesto em denúncia a um caso de transfobia relatado em uma filial do supermercado Frangolândia, em Fortaleza. O ato ocorreu em frente à unidade da rede no bairro Varjota. No fim de junho, a cabeleireira e miss Alessandra Oliveira afirmou ter sido vítima do crime, ocorrido no estabelecimento. Segundo o relato de Alessandra, uma funcionária teria perguntado a colegas se ela era um homem ou uma mulher. Ela afirma que, após questionar o motivo do tratamento, passou a ser constrangida pela mulher, que teria se exaltado.