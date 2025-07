Ação na praça da Gentilândia convoca mulheres negras para Marcha em Brasília

A marcha acontece em Brasília no dia 25 de novembro com foco em questões como racismo, desigualdade de gênero e busca por reparação histórica e bem viver

O som das vozes, dos batuques e das palmas ecoou no ato de mobilização em preparação para a Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver, realizado no fim da tarde desta sexta-feira, 4, na praça da Gentilândia. A marcha acontece em Brasília no dia 25 de novembro com foco em questões como racismo, desigualdade de gênero e busca por reparação histórica e bem viver.

O ato contou com a presença da titular da Secretaria da Igualdade Racial do Ceará, Zelma Madeira; da vereadora Mari Lacerda e da ouvidora geral externa da Defensoria Pública do Ceará, Joyce Ramos.