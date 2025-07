Incêndio atinge prédio no Centro de Fortaleza neste sábado, 5

Um incêndio atingiu um prédio no Centro de Fortaleza no início da tarde deste sábado, 5. O imóvel de três andares fica localizado na rua Barão do Rio Branco, em frente a uma agência bancária, e abriga uma loja de produtos importados no térreo.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a estrutura do prédio colapsou parcialmente, desabando sobre um imóvel vizinho, pertencente à loja do lado, que também foi atingido pelas chamas.