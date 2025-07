Mutirão mobiliza 200 profissionais e realiza 500 atendimentos médicos em Fortaleza

O Hospital Universitário Walter Cantídio e a Maternidade Escola Assis Chateaubriand (Meac), pertencentes ao Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (UFC), participam, neste sábado, 5, do “Dia E”, do Projeto Ebserh em Ação.

Mutirão do Dia E, com atendimentos e procedimentos terapêuticos de baixa e média complexidade, no Hospital Universitário Walter Cantídio Crédito: Fernanda Barros/O POVO

A consultora óptica Bruna Lima, de 30 anos, é uma das cerca de 500 pessoas atendidas durante o dia de hoje. Na fila de espera há quase dois meses, ela recebeu a confirmação da realização de um procedimento ginecológico através do aplicativo do Sistema Único de Saúde (SUS).

No Ceará, a expectativa é que sejam realizados quase 500 atendimentos . De acordo com a Ebserh, cerca de 200 profissionais , entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e farmacêuticos devem participar da ação no Estado.

A gestora aponta que, com a inserção de atendimento no terceiro turno, o Complexo Hospitalar da UFC aumentou em cerca de 20% os atendimentos se comparado o mesmo período de 2024.

Josenília Gomes, superintendente do Complexo Hospitalar da UFC/Ebserh, enfatiza que o Brasil teve avanços significativos na atenção primária de saúde e, quando isso acontece, surge uma nova demanda por especialistas. “Hoje uma grande necessidade do SUS é que a gente melhore o acesso aos especialistas. E o que o Ministério (da Saúde) está fazendo com essa ação é exatamente isso”, afirma.

Segundo o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Mozart Sales, o Governo Federal vem adotando medidas para garantir o acesso da população a serviços especializados. Uma dessas medidas é o envio de R$ 362 milhões , anunciado nessa sexta-feira, para a compra de equipamentos e custeio de hospitais do Ceará, como:

Conforme ele, até o final do ano todos 274 leitos estarão funcionando no unidade hospitalar. “Vamos acompanhar esse processo com pontos de controle semanal, feitos com as Secretarias da Saúde de Fortaleza e do Ceará. Além de reuniões mensais com o governador e com o prefeito de Fortaleza,” promete.



O secretário informa ainda que recursos serão enviados a outros hospitais do Ceará como o Hospital da Mulher e o Hospital de Itapipoca.



No entanto, mesmo com as medidas adotadas, aponta que não será possível zerar as filas de atendimento, uma vez que novos pacientes vão chegando periodicamente. Conforme a avaliação do secretário, alguns procedimentos, sobretudo aqueles que não necessitam de urgência, poderão demorar alguns meses para acontecer, a exemplo do que acontece em outros países e na rede particular.



Sales finaliza solicitando que as pessoas atualizem seus cadastros nos postos de saúde caso mudem o número de telefone, para facilitar o atendimento.



Esforços da Saúde e da Educação

"A ideia é que a Ebserh continue fazendo esse trabalho para que a gente possa aumentar e ampliar em 40% o atendimento dos 45 hospitais”, diz o ministro da Educação, Camilo Santana.



Segundo ele, há um esforço entre os ministérios da Saúde e Educação para garantir até o final de 2026 a implantação de hospitais universitários em todos os estados. Atualmente apenas estados da região Norte não contam com unidades da Ebserh.



Mutirão do Dia E. A ocasião contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, e o reitor da UFC, Custódio Almeida, entre outras autoridades Crédito: Fernanda Barros/O POVO

Camilo também afirma que estão sendo construídos 11 novos hospitais universitários, sendo dois no Ceará. Um deles será gerido pela UFC e o outro, pela Universidade Federal do Cariri (UFCA).



O ministro enfatiza a integração entre os sistemas de regulação da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Ceará. “Aqui é uma união de esforços para que a gente possa atender e acolher melhor toda a população. No Ceará, mais de 80% da população usa o Sistema Único de Saúde”, indica.



Camilo afirma ainda que a Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza será revitalizada. Segundo ele, a instituição é um “patrimônio do povo do Ceará.”

Também presente no evento, Custódio Almeida, reitor da UFC, diz ter certeza de que “a população que espera na fila com problemas crônicos está muito feliz com essa ação”.

O professor lembrou que durante o dia de hoje estão sendo realizadas cirurgias de médio porte, mas que os hospitais da UFC têm condições para realizarem procedimentos de alta complexidade, e que eles deverão acontecer em outros momentos.

União, Estado e Prefeitura



Durante o discurso, Camilo cometeu uma gafe, trocando o nome de Evandro Leitão por Roberto Cláudio, com quem rompeu politicamente em 2022.

Após o ato falho, Camilo disse que a atual gestão de Fortaleza, comandada por Evandro Leitão, está consertando os erros da gestão anterior, ampliando o atendimento no Instituto Doutor José Frota (IJF).

A ocasião contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana; o governador do Ceará, Elmano de Freitas; o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão; entre outras autoridades Crédito: Fernanda Barros/O POVO

O prefeito agradeceu o Governo pelos investimentos para os hospitais municipais como Frotinhas, Gonzaguinhas, Hospital Nossa Senhora da Conceição e policlínicas.



Conforme Leitão, a melhoria na rede de saúde pública de Fortaleza irá contribuir para todo o Estado, uma vez que muitos pacientes atendidos na capital vêm do interior. Segundo ele, aproximadamente 50% dos atendimentos do IJF são realizados em pessoas que moram em outros municípios do Ceará.



Ele ressalta a parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Fortaleza para a regulação única nos atendimentos. “Aquela pessoa que se cadastra para algum tipo de procedimento tinha duas filas. Agora teremos uma única regulamentação, com maior celeridade no procedimento e nas ações, sobretudo atendendo a população, que é essa a nossa missão maior,” diz o petista.



O governador do Ceará, Elmano de Freitas, agradeceu o empenho da UFC na realização da ação. “Todo esforço que nós fizermos para que a população possa efetivamente ser atendida, sua cirurgia possa acontecer, isso é muito importante para o nosso povo.” (Colaborou Gabriele Félix / especial para O POVO)