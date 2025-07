Presença de pipa no céu afeta pista de decolagem do Aeroporto de Fortaleza

A pista de decolagem do Aeroporto Internacional de Fortaleza precisou ficar interditada das 16h59min às 17h25min dessa segunda-feira, 30

A presença de pipas no céu de Fortaleza fez com que a pista de decolagem do Aeroporto Internacional de Fortaleza ficasse "impraticável" das 16h59min às 17h25min dessa segunda-feira, 30.

Segundo a Fraport Brasil, a ação foi necessária por segurança, mas não comprometeu a operação. "Apenas uma aeronave da Gol fez procedimento de espera, mas não precisou alternar o destino", esclareceu em nota.