Fórum discute tecnologias ambientais como solução à eventos climáticos

No teatro do Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca) do bairro Mondubim, munícipes e representantes do poder público se uniram no Fórum de Mudanças Climáticas de Fortaleza (ForClima), que teve como abordagem principal o uso de tecnologias na resposta à eventos climáticos extremos. O evento aconteceu nesta sexta-feira, 27.

A programação integra as atividades do “Junho Verde”, que celebra o mês do Meio Ambiente e contou com a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, do titular da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), João Vicente, o coordenador da Defesa Civil de Fortaleza, tenente-coronel Haroldo Gondim, e outras autoridades.