Fortaleza: Praia dos Crush é um dos nove pontos próprios para banho neste fim de semana

Quem vai curtir uma praia no fim de semana deve se atentar aos dados do boletim de balneabilidade, feito pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). O balanço apontou que apenas nove trechos estão próprios para banho na Capital neste fim de semana. Enquanto que 24 trechos estão impróprios para o lazer da população.

