Homem é preso após roubar e agredir mulher com criança no bairro Aldeota, em Fortaleza

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após a divulgação do vídeo, os policiais iniciaram diligências e localizaram o suspeito escondido em um imóvel. Durante a abordagem, ele confessou o crime.

LEIA MAIS | Vídeo: homem furta comércio em Fortaleza coberto por lençol e recebe apelido de "ladrão fantasma"

A captura do homem de 24 anos foi feita por meio de uma equipe da Força Tática do 8º Batalhão e contou com apoio do Serviço de Inteligência (SAI) do batalhão. O homem foi conduzido ao 2º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante por roubo.

A Polícia Militar informou que, posteriormente, surgiram informações que ligavam o suspeito a outro crime anterior, que não foi divulgado pela corporação.