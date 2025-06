Cearense de 15 anos faz rifa solidária para participar de festivais de dança

Através do “Projeto Social de Dança Semear", do Centro de Ballet Clássico Mônica Luiza, ele foi um dos três selecionados para o festival nacional, junto de um conjunto. Já para o GPAL, ele é um dos seis solistas selecionados.

Nascido e criado no bairro Passaré, na Capital , o garoto está realizando uma rifa solidária, com o intuito de custear passagens aéreas, hospedagem, alimentação e figurino. O jovem já ganhou destaque em outras competições, como do Conselho Brasileiro de Dança (CBDD) e o Passo de Arte.

O adolescente conta que pretende seguir a carreira na dança e se profissionalizar. “Quero transformar a dança na minha vida. [Quero] viver da dança”, finaliza.

A mãe do jovem, Priscila Rebouças, comenta feliz da trajetória do filho. “A gente sabe que tem a questão do preconceito, por ele ser um menino do balé clássico. Mas ele sempre teve o apoio da família e dos amigos”.

Ela comenta sobre a dança ser um esporte de alto rendimento. A tatuadora afirma que faz de tudo para incentivar o filho e fazer com que ele participe das seletivas.