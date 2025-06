Montagem da estátua de Nossa Senhora de Fátima é finalizada no Crato

Montagem do monumento de Nossa Senhora de Fátima é concluído no Crato / Crédito: Prefeitura do Crato

A montagem da estátua de Nossa Senhora de Fátima, no Crato, na região do Cariri, foi finalizada nesse domingo, 22, após a cabeça da santa ter sido posicionada no monumento de 54 metros de altura. Com auxílio de três guindastes, o processo de montagem foi retomado na última sexta-feira, 20, após um período de pausa nas obras em razão do maquinário que não suportava erguer a estrutura.