Farmácia Popular: veja lista de medicamentos gratuitos, como retirar e onde encontrar

Dois itens tem copagamento da população, sendo gratuitos apenas para beneficiários do Bolsa Família. São eles o medicamento para diabetes mellitus e doença cardiovascular dapagliflozina (10 mg) e as fraldas geriátricas .

Confira a lista de medicamentos gratuitos do Farmácia Popular:

Asma:

brometo de ipratrópio 0,02mg

brometo de ipratrópio 0,25mg

dipropionato de beclometasona 200mcg

dipropionato de beclometasona 250mcg

dipropionato de beclometasona 50mcg

sulfato de salbutamol 100mcg

sulfato de salbutamol 5mg

cloridrato de metformina 500mg

cloridrato de metformina 500mg - ação prolongada

cloridrato de metformina 850mg

glibenclamida 5mg

insulina humana regular 100ui/ml

insulina humana 100ui/ml

atenolol 25mg

besilato de anlodipino 5 mg

captopril 25mg

cloridrato de propranolol 40mg

hidroclorotiazida 25mg

losartana potássica 50mg

maleato de enalapril 10mg

espironolactona 25 mg

furosemida 40 mg

succinato de metoprolol 25 mg

acetato de medroxiprogesterona 150mg

etinilestradiol 0,03mg + levonorgestrel 0,15mg

noretisterona 0,35mg

valerato de estradiol 5mg + enantato de noretisterona 50mg

alendronato de sódio 70mg

sinvastatina 10mg

sinvastatina 20mg

sinvastatina 40mg

carbidopa 25mg + levodopa 250mg

cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg

maleato de timolol 2,5mg

maleato de timolol 5mg

budesonida 32mcg

budesonida 50mcg

dipropionato de beclometasona 50mcg/dose

Como retirar os medicamentos gratuitos do Farmácia Popular

É preciso comparecer a um estabelecimento credenciado que tenha a logomarca do Programa Farmácia Popular do Brasil. Será necessário apresentar documento oficial com foto e CPF, além da receita médica dentro do prazo de validade. A receita pode ser tanto do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto da rede particular.

Para as fraldas geriátricas, além dos documentos, é necessário apresentar a prescrição, laudo ou atestado médico que indique o uso da fralda. O paciente também deve ter idade igual ou superior a 60 anos. Em caso de pessoa com deficiência, o laudo precisa constar a respectiva Classificação Internacional de Doenças (CID).

Onde encontrar farmácias cadastradas no Programa Farmácia Popular do Brasil no Ceará

Endereços foram compilados e disponibilizados pelo Ministério da Saúde.