Obras raras da Biblioteca Pública do Ceará são restauradas

O conjunto de obras selecionadas para serem restauradas durante o curso integra o acervo do setor de Obras Raras da BECE / Crédito: Paulo Marcelo Freitas/EAOTPS

Ações de conservação e restauro de obras raras do acervo da Biblioteca Pública Estadual do Ceará (BECE), no bairro Moura Brasil, em Fortaleza, estão sendo realizadas por alunos da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS), no período de 2 de junho até 23 de julho deste ano.

O acervo do setor de Obras Raras da Bece, um dos mais importantes do País, com obras escritas em português, latim clássico, francês e inglês. Durante as atividades práticas de restauração os alunos aprendem as seguintes aplicações: técnicas de higienização,



técnicas restaurativas no papel,



preparação de soluções químicas para intervenções sobre o papel,

encadernação e



encadernação e acondicionamento das publicações. O trabalho é feito no Laboratório de Conservação e Restauro de Papéis da Bece e a previsão é concluir no final de julho.