Ceará tem aumento de 18% no número de inscritos no Enem 2025; total pré-pandemia ainda não foi superado

Taxa de inscrição de R$ 85 pode ser paga até 27 de junho / Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Ceará tem 296.626 inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2025, de acordo com dados parciais do Ministério da Educação (MEC). O número supera o registro de participantes das últimas quatro edições. Em comparação com 2024, que teve 241.978 inscritos no Estado, a quantidade de 2025 teve aumento de 18%. O Ceará é a sétima unidade da federação com maior número de candidatos e a segunda do Nordeste, sendo superada apenas por Pernambuco, com 298 mil cadastros.

Enem 2025: saiba tudo sobre edital, datas, vagas, mudanças e mais Inscritos no Enem no Ceará 2025: 296.626



2024: 250.388



2023: 241.978



2022: 224.113



2021: 243.414



2020: 325.706

De acordo com a Secretaria da Educação do Estado (Seduc), dados preliminares mostram que a prova de 2025 já conta com mais de 100 mil inscritos da rede pública estadual de ensino. Em 2024, foram 97.420, o que representou 99% dos alunos concluintes do ensino médio na rede. No geral, os inscritos na prova aumentaram cerca de 23%, passando de 4,3 milhões para 5,5 milhões de participantes em todo o País. Esse é o mais elevado desde 2020, quando o total chegou a 5,7 milhões e houve a primeira aplicação do Enem Digital - modalidade encerrada em 2023. Com a pandemia, houve uma baixa no número de inscritos. A quantidade de participantes só foi retomar o crescimento em 2023. O Ceará, assim como o Brasil, ainda não voltou ao total pré-pandêmico. Em 2020, eram 325.706 candidatos no Estado.

Os dados de 2025 ainda são parciais e podem mudar, já que o prazo para pagar a inscrição no exame vai até dia 27 de junho. Pelo menos 28% dos inscritos do Ceará são pagantes, representando 83.980 candidatos. Inscritos no Enem por UF São Paulo: 821 mil inscritos

Minas Gerais: 508 mil inscritos

Bahia: 475 mil inscritos

Rio de Janeiro: 374 mil inscritos

Pará: 323 mil inscritos

Pernambuco: 298 mil inscritos

Ceará: 296 mil inscritos

Maranhão: 230 mil inscritos

Paraná: 214 mil inscritos

Rio Grande do Sul: 214 mil inscritos

Goiás: 184 mil inscritos

Paraíba: 154 mil inscritos

Piauí: 132 mil inscritos

Amazonas: 127 mil inscritos

Rio Grande do Norte: 123 mil inscritos

Santa Catarina: 121 mil inscritos

Alagoas: 107 mil inscritos

Espírito Santo: 96 mil inscritos

Distrito Federal: 95 mil inscritos

Mato Grosso: 90 mil inscritos

Sergipe: 85 mil inscritos

Mato Grosso do Sul: 66 mil inscritos

Rondônia: 53 mil inscritos

Tocantins: 42 mil inscritos

Amapá: 38 mil inscritos

Acre: 32 mil inscritos

Roraima: 16 mil inscritos

Desinteresse pelo Enem ou pelo ensino superior tradicional? O Enem se tornou a principal forma de ingresso nas universidades públicas do País em 2009. Desde então, o ano com maior quantidade de inscritos foi 2014, quando com 9.490.952 inscrições realizadas e 8.722.290 candidatos confirmados. O incentivo de R$ 200 ofertado pelo programa Pé-de-Meia aos alunos concluintes do ensino médio pela participação no exame e a inscrição pré-preenchida no sistema do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) são formas de impulsionar a adesão.

Para o especialista em avaliação educacional e políticas públicas, Wagner Bandeira Andriola, o desinteresse tem mais a ver com o modelo “engessado” do ensino superior público do que com a prova. Leia mais MEC paga até R$ 864 por dia a certificador do Enem e da PND Sobre o assunto MEC paga até R$ 864 por dia a certificador do Enem e da PND “Os cursos presenciais já não tem aquele estímulo para a juventude. Parece que a nova geração prefere cursos semipresenciais, remotos, a educação a distância, do que estar em uma sala de aula. Não quero desprestigiá-los, mas é uma formação menos qualificada que a formação de cursos presenciais. É esse o fenômeno que está impactando a educação superior no Brasil”, diz.