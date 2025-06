Homem é preso enquanto pilotava moto roubada em Fortaleza

Suspeito não reagiu à abordagem policial / Crédito: Reprodução/Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social

Um homem de 29 anos foi preso durante a manhã deste sábado, 21, enquanto pilotava uma motocicleta roubada no bairro Cajazeiras, em Fortaleza. A captura ocorreu após agentes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) serem notificados de que uma moto com queixa de roubo havia sido vista circulando na região. LEIA TAMBÉM: Acusado de feminicídio contra estudante em Fortaleza será julgado em julho próximo