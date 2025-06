Até 29 de junho: veja programação do Ceará da Diversidade contra LGBTfobia

Parada da Diversidade Sexual, na Beira Mar. / Crédito: FERNANDA BARROS

No mês em que se celebra o Orgulho LGBTI+, o Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Diversidade (Sediv), promove a campanha “Ceará da Diversidade contra LGBTfobia”, com uma série de ações voltadas à visibilidade e à garantia de direitos da população LGBTI+. A programação teve início nesta segunda-feira, 23, e segue até o domingo, 29 de junho.

O ponto central da campanha é a Semana Estadual Luís Palhano Loiola, instituída pela Lei nº 14.820/2010 e integrada ao calendário oficial do Estado. A semana homenageia o professor e ativista LGBTI+ Luís Palhano, assassinado em um crime de homofobia em 2008. Doutor em Educação, ele teve papel fundamental na pesquisa e militância pelos direitos da diversidade sexual e de gênero no Ceará. LEIA MAIS| Parada pela Diversidade do Ceará celebra 24ª edição

Acolhimento e cidadania no Benfica Nesta terça-feira, 24, a programação segue com a edição do Acolher da Diversidade, das 9h às 16h, na Praça da Gentilândia, no bairro Benfica, em Fortaleza. O espaço contará com a presença da Unidade Móvel Dandara Ketlely, ofertando atendimento direto à comunidade. O evento oferecerá serviços gratuitos como:

- Orientações jurídicas e sociais à população LGBTI+

- Emissão da Carteira de Identidade Nacional e outros documentos

- Atendimento psicossocial e encaminhamento à rede de saúde mental

- Corte de cabelo, atividades infantis e distribuição de mudas

- Encaminhamento para cursos de qualificação profissional

- Encoleiramento antiparasitário e vacinação antirrábica para pets

- Atendimento ao eleitor e à clientela da CAGECE

- Debates, oficinas e mutirões marcam a semana A programação segue durante a semana com atividades formativas, lançamentos de publicações e mutirões de cidadania. Confira os destaques: 25 de junho (quarta-feira)

9h: Empresas + Diversidade – Debate sobre inclusão no mercado de trabalho

Local: Auditório Sebrae – Av. Monsenhor Tabosa, 777, Centro

26 de junho (quinta-feira) 8h: Audiência Pública em Tamboril – Câmara Municipal de Tamboril

9h: Aula Magna do programa Empodera+

10h: Lançamento da Cartilha de Enfrentamento à LGBTfobia

11h: Coletiva de imprensa sobre o plano de segurança da Parada

Local dos três últimos eventos: Auditório do Centro de Convivência Cisp – Praça do CISP, s/n – Aeroporto, Fortaleza 27 de junho (sexta-feira)