Mãe e padrasto são denunciados por homicídio de criança de 1 ano e seis meses em Fortaleza

A criança deu entrada em uma unidade hospitalar com marcas de violência no dia 3 de maio e permaneceu internada durante três dias, mas não resistiu aos ferimentos. A informação da denúncia foi confirmada pela advogada Gessica Maia, que acompanha familiares da vítima.

A mãe e o padrasto do menino Axel Guilherme, de um ano e seis meses de idade, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) por homicídio.

O padrasto e a mãe da criança levaram o menino ao hospital e presos em flagrante. Ao chegar na delegacia o homem confessou ter agredido a criança e a mãe disse não ter visto. Ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, enquanto a mãe foi solta.

A criança morreu no dia 6 em uma unidade hospitalar. Com a denúncia do MPCE, a mãe está foragida e o padrasto preso.

O caso era tratado como lesão corporal, no entanto, com a morte de Axel, passou a ser investigado como homicídio. O pai de Axel relatou à Polícia que havia solicitado a guarda da criança duas vezes, no entanto, não obteve o direito.