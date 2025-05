Padrasto é mantido preso pela Justiça por lesão corporal contra bebê de 1 ano e seis meses

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu um casal, no sábado, 3, no bairro Papicu. O padrastro e a mãe do bebê levaram o bebê até um hospital no bairro Papicu e a unidade acionou à Polícia.

A composição do 10° Batalhão Policial Militar (10° BPM) foi responsável pela prisão. "O homem de 25 anos foi autuado por lesão corporal e maus-tratos. A mulher de 20 anos foi autuada por maus-tratos", informou o órgão. O caso é investigado pela Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca).

De acordo com os autos, policiais militares foram acionados para comparecer ao Hospital Geral de Fortaleza. No local foram informados que a uma criança havia sido lesionada gravemente pelo padrasto.

Uma das testemunhas informou que voltava da residência quando viu o padrasto fazendo manobras de primeiros socorros na criança em via pública e que viu a criança com muitas marcas roxas no pescoço, rosto e braço.