Interditada há quase dois anos, Ponte Velha continua sendo frequentada

Interditada há quase dois anos, a Ponte Velha, localizada no Poço da Draga, na Praia de Iracema, em Fortaleza, continua recebendo dezenas de frequentadores. De crianças a idosos, fortalezenses se arriscam entre buracos e sob vigas de ferros para utilizar o equipamento. Mesmo com promessa de revitalização, Prefeitura diz que ainda "vai estudar possibilidade de intervenções na estrutura". Leia também: Carro desgovernado atravessa muro da Base Aérea em Fortaleza



O POVO esteve no espaço na tarde deste domingo, 22, e observou uma grande movimentação de pessoas na ponte. Muitas saltavam no mar, enquanto outras apenas buscavam a vista que o local proporciona. Movimentação da Ponte Velha do Poço da Draga, mesmo com a interdição Crédito: FERNANDA BARROS No entanto, nem mesmo o sol se pondo ou a alta movimentação é capaz de esconder o sentimento de abandono imprimido na estrutura. Na entrada dela, duas placas alertam sobre a área ser perigosa e correr risco de desabar, mas elas foram cobertas por pichações e agora as letras quase não são mais tão legíveis. Quando se entra no espaço, outros sinais deixam evidente que área é perigosa, como os buracos abertos ao longo da ponte ou as vigas de ferro que passam a impressão de que vão cair a qualquer momento sobre passantes. Enquanto O POVO esteve presente, não foi observado a presença de guardas na ponte.

De acordo com Dalton Cristiano, 46, representante comercial que há três anos trabalha vendendo água no equipamento e ao redor, guardas municipais costumavam ficar no local para evitar que a população frequentasse ele, mas há pouco mais de um ano os agentes não ficam mais no espaço. Leia também: Ambulantes e banhistas denunciam ação truculenta da Guarda Municipal na Ponte Velha

"Quando tinha segurança eles (frequentadores) não entravam. Ninguém entrava (...) Eu acho que deveria ser reforçado de novo. Nem revitaliza, nem garante a segurança da gente", enfatiza.

Entre as pessoas que decidem entrar, há aquelas que adotam cuidados. É o caso de Marvin Henrique, 25, que diz que sempre vai à ponte, mas evita ir até o final da mesma em razão de lá estar mais deteriorado. "Aqui deveria ser revitalizado, porque isso aqui é um patrimônio. Ao invés de deixar abandonado, tinha que revitalizar isso. Como (a Prefeitura) fez com a outra (ponte) lá, eles podiam fazer aqui também", diz.