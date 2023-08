Parte da Ponte Velha cai na cabeça de jovem que aguardava corrida de aplicativo no local

Um jovem de 19 anos, identificado como Kayc Elias (@kayc.elias2), trabalha como motorista de aplicativo em Fortaleza e deixou um passageiro com destino à Ponte Velha (Poço da Draga), na Praia de Iracema. Ao esperar uma nova corrida no fim da ponte, parte do concreto caiu sob a cabeça do rapaz.

O acidente aconteceu no último domingo, 30, por volta das 16 horas. Ao O POVO, Kayc conta que foi levado ao Instituto Doutor José Frota (IJF). O estado de saúde que ele chegou ao hospital era grave. Ele levou 30 pontos na cabeça.



Kayc é motorista de aplicativo há seis meses, mas anda de motocicleta há bastante tempo. Mesmo tendo recebido alta hospitalar, revela que “ainda dói muito”, ao falar do dano na cabeça. “Foi o pior acidente. Já teve outros, mas esse foi o pior ”, completa.



Em nota, a Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec) informa que a Ponte Velha possui placas alertando as pessoas sobre o risco de queda da antiga estrutura, que orientam à população a não transitar embaixo do local, bem como não realizar saltos, devido ao risco de acidentes.

Além disso, um projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) para o isolamento da área, que prevê a fixação de barreiras fixas, que devem ser instaladas no local em até 20 dias.

A Sesec reforça ainda a importância dos cidadãos obedecerem as sinalizações como forma de prevenir acidentes e se manterem em segurança.

Requalificação da Praia de Iracema

Atualmente, a Prefeitura de Fortaleza realiza obras de requalificação da Praia de Iracema, que além de toda a urbanização do calçadão da orla, contempla também a construção de um mirante contemplativo para apreciar o pôr-do-sol, com uma plataforma para saltos no mar, um espaço com toda infraestrutura e segurança para a prática.

O novo equipamento é resultado de diversas reuniões entre o Município e a comunidade do Poço da Draga, que demonstrou interesse em manter a atividade de saltos no mar, que já virou tradição no Poço da Draga, tendo o pedido prontamente atendido pela Prefeitura.

A Ponte Metálica do Estaleiro é bem da União, proveniente do extinto Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis (DNPVN), desde de 24 de setembro de 1921.