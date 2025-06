Mestre de obra é alvo de assalto durante pagamento do salário de funcionários em Fortaleza

Um mestre de obras foi alvo de assaltantes durante o pagamento dos funcionários em uma obra no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. O crime aconteceu na sexta-feira, 20. A Polícia Militar conduziu um grupo de pessoas à delegacia, no entanto, um deles permaneceu preso e os outros foram liberados.

De acordo com a Polícia Militar, o mestre de obras estava com R$ 16 mil que eram destinados ao pagamento dos trabalhadores. A vítima informou à Polícia que um dos homens estava armado com um revólver calibre 32.