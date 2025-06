Moradores denunciam brinquedos quebrados no Parque Rachel de Queiroz, em Fortaleza

Moradores e trabalhadores do entorno reclamam que as brinquedopraças estão quebradas há mais de um ano. Equipe técnica esteve presente no local e as ações necessárias serão acionadas

Moradores dos arredores do Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza , denunciaram que os brinquedos da pracinha se encontram em más condições , podendo ocasionar acidentes às crianças que frequentam o espaço. O POVO foi ao local para verificar a situação e ouvir relatos de moradores.

“Tem cerca de um ano e meio [que os brinquedos estão quebrados]. Com o uso frequente, as coisas vão se danificando”. Josiel relata que nunca presenciou nenhum acidente envolvendo os brinquedos.

Na foto, estrutura com balanços faltando na brinquedopraça do Parque Rachel de Queiroz Crédito: FCO FONTENELE

A atendente de uma das barracas de comida, Rayssa Thayna, conta que trabalha no local há um ano. No início o local era “bem arrumado”.

“Desses últimos meses para cá eles têm ficado quebrados, bem destruídos. Tem muitos adultos que usam os brinquedos das crianças, principalmente o balançador”.

Ela relata que um dos brinquedos quebrou e foi consertado. “Teve uma primeira vez esse ano e voltou a quebrar novamente, mas daí ficou por isso mesmo”.

Equipe técnica realizou levantamento de serviços necessários; procedimentos serão acionados

Em nota ao O POVO, a Secretaria Regional (SER) 3 informa que está ciente da situação registrada no Parque Rachel de Queiroz. Uma equipe técnica esteve no local, realizou o levantamento dos serviços necessários e, a partir disso, os procedimentos serão acionados. A demanda segue em andamento para que as melhorias ocorram o mais breve possível.

“Por sua vez, a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) realiza, de forma regular, rondas e ações de patrulhamento preventivo no Parque Rachel de Queiroz, localizado no bairro Presidente Kennedy”, acrescentou a pasta.

As atividades são executadas diariamente por uma equipe motorizada, com viatura, e outra de motopatrulhamento, garantindo maior agilidade na cobertura da área.

“A equipe de motopatrulha realiza rondas dinâmicas em pontos estratégicos do parque, enquanto a equipe da viatura mantém presença no local com agentes posicionados tanto dentro quanto fora do veículo, promovendo maior proximidade com os frequentadores”.

De acordo com a SER 3, as ações seguem um cronograma rotativo e diário, o que garante a vigilância constante da área e contribuindo para a prevenção de ocorrências e o ordenamento do espaço público.

“Além disso, a Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) informa que envia uma equipe da abordagem social ao Parque Rachel de Queiroz para realizar a busca ativa de pessoas em situação de rua para encaminhamento de necessidades”, finalizou a nota.