Pitbull encontrado em ônibus de Fortaleza é devolvido a tutores

/ Crédito: Reprodução/Instagram via @segurancadefortaleza

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O momento foi compartilhado pela GMF nas redes sociais. De acordo com a pasta, o retorno do cãozinho ao lar só foi possível graças à divulgação em massa do resgate, já que ao reconhecerem o pet em matéria veiculada por um jornal local, os tutores buscaram a Guarda e reclamaram a responsabilidade pelo cachorro.

“Queria agradecer à inspetora Cristiane e ao Coronel Márcio por terem disponibilizado a viatura para resgatar o nosso filho. Muito obrigado”, disse a tutora do pet em vídeo compartilhado pela Guarda.

Confira reencontro

Conforme a pasta, a família afirmou que já estava à procura do pet há pelo menos dois dias, mesma data em que ele foi encontrado dentro de um ônibus, próximo ao terminal da Messejana.