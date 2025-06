Fórum sobre mudança climática acontecerá em Fortaleza

O evento, que ocorrerá no Teatro Cuca Mondubim, irá debater as mudanças climáticas em um ano da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30)

Os interessados em participar do evento, poderão realizar inscrição através do formulário online . A ação é gratuita.

A Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) abriu inscrições para o Fórum de Mudanças Climáticas de Fortaleza 2025 (Forclima). O evento ocorrerá no dia 27 de junho, no Teatro do Cuca Mondubim, na Capital .

Edição marca retorno do fórum em ano da COP 30

A edição marca a retomada do fórum em um ano estratégico para o Brasil, com a realização da COP 30. O tema deste ano é “Tecnologias Ambientais”. A iniciativa integra a programação do Junho Verde, promovido pela prefeitura, em celebração ao mês do meio ambiente.

A programação terá início com um ato solene, no qual Fortaleza renovará a assinatura do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia (GCOM).

O pacto é considerado a maior aliança mundial de autoridades locais comprometidas com o enfrentamento das mudanças climáticas, a redução de seus impactos e a promoção de energia limpa e acessível.