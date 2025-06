Homem e mulher ficam feridos em acidente na BR-116, em Fortaleza

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os condutores ficaram inicialmente presos às ferragens dos automóveis, mas foram socorridos por voluntários que presenciaram o momento do acidente. As vítimas foram uma mulher, que teve ferimentos na mão esquerda, e um homem, com escoriações no cotovelo. Ambos receberam atendimento de primeiros socorros no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) retiraram os carros da pista e conduziram a neutralização de riscos adicionais, como o derramamento de líquidos inflamáveis e que poderiam causar novos acidentes.

O trânsito no local foi controlado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também foram acionados para a ocorrência.