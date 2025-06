Cearense denuncia falta de remédio vital para hipertensão pulmonar

Aos 2 anos de idade, o diagnóstico de hipertensão pulmonar (HP) apareceu na vida da psicóloga Rosana Moura, hoje com 31 anos. O tratamento da condição, que aumenta a pressão sanguínea nos pulmões, é mantido com o uso de determinados medicamentos — um deles, o Selexipague, teve pausas prolongadas na distribuição.

Após sentença da Justiça Federal, o fármaco Selexipague começou a ser fornecido em janeiro de 2024. A decisão determinou a responsabilidade da União e do Estado do Ceará, por meio dos respectivos órgãos executores do Sistema Único de Saúde (SUS), mas Rosana afirma ter parado de receber o medicamento em setembro do mesmo ano.