PF cumpre mandados em operação contra irregularidades em repasses federais a entidades de Fortaleza

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão expedidos pela 12ª Vara Federal do Ceará. Investigação começou após uma denúncia sobre irregularidades em processo seletivo de contratação de prestadores de serviço do projeto social

Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão expedidos pela 12ª Vara Federal do Ceará. As investigações também apontam para uma possível montagem de documentação para prestação de conta.

Uma operação da Polícia Federal (PF), deflagrada na manhã desta terça-feira, 17, em Fortaleza, mirou irregularidades no Termo de Fomento e transferência de recursos federais destinados à Organização da Sociedade Civil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS | Dezoito pessoas são presas em operação contra grupo criminoso responsável por provedores de internet

As investigações tiveram início em setembro de 2024 após uma denúncia que apontava irregularidades e preterição de pessoas envolvidas no processo seletivo de contratação de prestadores de serviço do projeto social.

A denúncia ainda apontava que o processo seletivo tinha direcionamento das contratações para pessoas ligadas aos responsáveis da Organização da Sociedade Civil.

Segundo a PF, os investigados poderão responder, em tese, pelo crime de peculato, no art. 312 do Código Penal, em combinação com o art. 327, §1º, que trata da equiparação de particulares a funcionários públicos para fins penais.